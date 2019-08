Ils vont manifester à la Fouer pour l'Amazonie

L'Amazonie, poumon de la planète, est en train de littéralement partir en fumée, avec un incendie gigantesque qui y flambe depuis des jours. Youth For Climate Luxembourg participera à une action internationale dans le cadre des Fridays For Future (vendredis pour le futur). À 17h à la Schueberfouer qui commence ce vendredi, ils manifesteront, portant, comme d'autres à travers le monde, le même symbole #SOSAmazonia. «C'est l'endroit idéal pour attirer au maximum l'attention sur le problème», écrit Youth for Climate Luxembourg.

Les jeunes manifestants veulent ainsi exprimer leur colère vis-à-vis du gouvernement brésilien qui, selon eux, accélère la crise climatique, en encourageant la déforestation en Amazonie. «Nous pressons les politiciens du monde entier d'agir et de dénoncer la destruction de cet écosystème essentiel», écrit Yout for climate dans un communiqué publié jeudi soir.

(L'essentiel)