«La COP26 est un pas dans la bonne direction»

Alors que les prix des carburants explosent et que le monde entier peine à relancer une belle mécanique toujours enrayée par le Covid-19, de nombreux citoyens se demandent ce que des multiples politiques ou spécialistes sont allés faire à Glasgow, là où s'est terminée, ce samedi 13 novembre 2021, la dernière COP26, entendez par là, la dernière grande conférence sur les changements climatiques.

Pour la toute première fois, dans la longue histoire des conférences sur le climat, la fin des énergies fossiles a été envisagée dans l'accord final. Et selon Carole Dieschbourg, ministre luxembourgeoise de l'Environnement «c'est un pas dans la bonne direction», même si lors d'une conférence de presse virtuelle organisée, ce lundi matin, elle n'a pas caché sa déception «par rapport à la Chine et à l'Inde qui ont préféré, (in extremis), réduire progressivement l'utilisation du charbon», au lieu d'éliminer son utilisation.

«Un grand écart entre les paroles et les actes»

«Ne plus construire de centrales à charbon pour produire de l'électricité à l'étranger, c'est une chose», a rappelé Carole Dieschbourg, soulignant une nouvelle fois la timidité des Chinois dans la lutte contre le réchauffement climatique. «Fermer petit à petit ce type de centrales sur le sol chinois, c'en est une autre...». Car c'est bien là, l'enjeu des prochaines années: concrétiser et matérialiser, enfin, des déclarations d'intention qui n'amélioreront en rien le sort de notre planète face à la hausse globale des températures.

Dans un communiqué publié peu après cette conférence, le mouvement écologique (MECO) n'a pas hésité à confronter le Luxembourg face à ces contradictions. «Les paroles et les actes sont parfois très éloignés aussi chez nous», regrette le MECO, invitant le gouvernement à cinq recommandations: 1. ne plus faire de projet sans tenir compte de sa durabilité, 2. adapter le cheptel aux terres utilisables, 3. proposer un système social sécurisé sans contrainte de croissance, 4. ne plus dépenser d'argent public pour des projets nuisibles à l'environnement et 5. mettre sur pied une réforme fiscale écologiquement et socialement plus juste.

