Le sculpteur luxembourgeois Wil Lofy est mort à l'age de 84 ans, a-t-on appris ce lundi. Né le 31 janvier 1937, à Esch-sur-Alzette, Wil Lofy a notamment produit plusieurs œuvres connues dans les années 1980 et 1990, après être parti se former, dès la fin des années 1950, à Florence puis Paris.

Il a notamment créé ce groupe de musiciens au Puits-rouge, à une extrémité de la Grand-Rue, dans la capitale, ou encore, toujours à Luxembourg-Ville, les animaux à l'aire de jeux Pirates. Remich, Grevenmacher ou encore Mondorf, exposent aussi des œuvres du Luxembourgeois.

“Walk the Art” is a walking trail that allows you to discover, 14 works of art in the public space of the City.



In the next few weeks we will publish some detailed photos for each single work of art.



This week:

Hämmelmarsch (1983)

by Wil Lofy



