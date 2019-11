Un piéton et un automobiliste blessés dans la nuit

Un piéton a fini sa soirée de jeudi à l'hôpital, rapporte ce vendredi la police grand-ducale. Il était environ 19h quand il a été percuté par une voiture, sur la Grand-Rue à Bergem. L'automobiliste circulait vers Pontpierre quand le passant a surgi entre des voitures stationnées pour traverser la route en courant. Il a d'abord été percuté par le capot de la voiture, avant de heurter un véhicule garé. Blessé, le piéton a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital. Outre cet événement, c'est toute une série d'accidents qui a émaillé la nuit d'Halloween dans le pays.

Vers 18h, trois voitures sont entrées en collision route d'Erpeldange à Diekirch. Un des automobilistes a été emmené à l'hôpital. L'accident a été causé par l'alcool, un des conducteurs étant passablement ivre, avec, selon la police, presque trois fois la limite autorisée. Son permis a bien sûr été confisqué.

Délit de fuite et permis confisqué

Plus tard dans la soirée, vers 22h, une voiture qui roulait sur le CR343 de Drauffelt vers Neidhausen, dans le nord du pays, a été frôlée par une voiture qui arrivait dans l'autre sens. Le rétroviseur et la vitre côté conductrice ont été détruits. La voiture fautive, une véhicule sombre de marque inconnue, n'a pas daigné s'arrêter et a filé vers Drauffelt. La police recherche des témoins. Si vous avez vu quelque chose, vous pouvez appeler la police de Diekirch au 24 48 10 00.

Une autre automobiliste passablement éméchée a eu un accident dans la nuit. Il était autour de 3h du matin et elle roulait de la rue de Kirchberg vers Eich, quand elle a perdu le contrôle de sa voiture à l'intersection avec le Fond Saint-Martin. Elle a d'abord percuté un mur, puis une barrière de sécurité avant d'aller heurter trois véhicules stationnés, qui ont été endommagés. La conductrice a elle aussi dû rendre son permis de conduire.

(L'essentiel)