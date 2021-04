Un cycliste grièvement blessé à Esch-​​sur-​​Alzette

Une collision entre une voiture et un cycliste a eu lieu ce mercredi vers 13h15 sur la N31 au croisement de la rue de Rumelange et la rue des Noyers à Esch-sur-Alzette. Le cycliste a été grièvement blessé et conduit à l'hôpital. «Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé», précise la police à L'essentiel.

La route a dû être fermée dans les deux sens jusqu'à 16h10, le temps de l'intervention et de permettre au service de la police technique d'effectuer les relevés, afin de déterminer les causes de l'accident.

(L'essentiel)