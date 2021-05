En fuite après un violent braquage à la station

Überfall auf Q8 Tankstelle in Dasbourg-Pont. 19.00 Uhr

1 M zwang die Angestellten zur Herausgabe des Kasseninhaltes und flüchtete auf einem dunklen Motorrad in Richtung Rodershausen.

Der Täter war dunkel gekleidet und trug auffällig helle Schuhe.

Zeugenmeldung bitte an 113 pic.twitter.com/qppiWcZmW8