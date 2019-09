La première salle d'arcade virtuelle est lancée à Merl

François Tourche a 23 ans et pour la rentrée, il a décidé de lancer son business, comme un grand, en créant une salle de réalité virtuelle au Luxembourg. Après avoir testé son projet avec des entreprises et travaillé dur, durant tout l'été, à l'installation des différents équipements, François a ouvert au grand public, le 1er septembre, sa salle d'arcade baptisée «VR World One», située au 58, rue des Celtes, dans le quartier de Merl.

«Nous avons lancé le projet il y a sept mois», indique d'emblée le jeune entrepreneur formé en Suisse et aux États-Unis, où il a pu se familiariser avec de très grandes salles d'arcade qui côtoient, outre-Atlantique, les salles de «Laser Game» ou encore les «Escape Room». «Notre objectif est de vous proposer une expérience de réalité virtuelle hors-norme avec des jeux d'action et de sport accessible à tout le monde, à partir de 14 ans. À l'aide du casque adéquat, on vous permettra également de tester des jeux qui ne se trouvent pas encore sur les consoles».

Du matériel dernier cri et plusieurs jeux

De très nombreuses cabines, plusieurs pièces insonorisées, des connexions ultrarapides et du matériel dernier cri, rien n'a été laissé au hasard pour pouvoir lancer les joueurs dans une expérience virtuelle assez concluante. «Pour jouer une bonne heure, il vous en coûtera 38 euros», précise François Tourche. «Il est indispensable de réserver en ligne et nous serons ouverts tous les jours, de 11h à 22h».

Celui qui se qualifie de «très très gros gamer» connaît sa partition sur le bout des doigts et vous proposera des casques Oculus Quest et Oculus Go, de même que des casques HTC Vive. Un matériel qui sera renouvelé régulièrement avec les fabricants grâce à de très bons partenariats. Pour le moment, vous pourrez tester des jeux tels que «Arizona Sunshine», un jeu de survie face à des zombies, «Slightly Heroes», un jeu de tir multijoueurs et multi-plateformes, ou encore le jeu de défense «Eleven Assassin». Pour bien s'adapter aux jeux physiquement, François vous conseillera des premières séances de 30 minutes et par la suite, «vous serez parti pour une petite heure de pur plaisir.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)