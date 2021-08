À la fête du Glacis, des prix jugés «un peu élevés»

Le Fun um Glacis semble trouver son public. L’événement qui remplace la Schueberfouer faisait le plein mardi après-midi au Glacis, dans ses deux parties dédiées à la gastronomie et aux attractions. «Nous faisons de bonnes journées en termes de visites», confirme Alexandre Dautremont, gérant d’un stand de restauration.

Des budgets conséquents



Les personnes interrogées prévoyaient généralement un budget individuel minimal de 20 euros. Les manèges pour enfants coûtent quatre euros, les autres jusqu’à dix. Pour une famille avec deux enfants, il faut donc compter entre 20 et 40 euros, selon l’âge des enfants. Il faut compter autant pour une petite restauration, puisque les saucisses et galettes s’affichent à un peu plus de cinq euros, les burgers jusqu’à près de dix.



Les visiteurs trouvent aussi leur compte, même si certains regrettent des tarifs trop élevés. «Ils ont un peu augmenté par rapport aux années précédentes. Dix euros pour le nouveau grand huit, c’est un peu cher», explique Kilian, 19 ans. «C’est beaucoup trop!», martèlent Patrick et Fernanda à la sortie de l’Olympia Looping. Ils comptent dépenser «entre 30 et 50 euros» chacun pour l’après-midi, en comptant les manèges et la nourriture. «C’est correct, mais nous ne pouvons pas le faire tous les jours», dit la jeune femme.

Des matières premières sont plus chères

Paula, qui attend devant un stand de nourriture, trouve que les jouets en plastique achetés pour ses enfants et qu’elle tient sous le bras étaient «trop chers», à cinq euros l’unité. Les attractions et les prix sont «adaptés aux adolescents ou jeunes adultes», regrette Anna, accompagnée de sa fillette. Elle constate aussi que les prix «ont augmenté». La plupart des visiteurs se montrent compréhensifs: «Dans une fête, c’est toujours un peu cher, je ne suis pas surprise», explique Laura, 13 ans. «Les professionnels doivent bien vivre, certains sont restés un an sans rien faire», analyse Rita. Avec ses trois enfants, elle espère «ne pas dépasser un budget de 50 euros».

Les forains estiment que leurs prix sont logiques. «Nous voyageons, nous avons des frais supplémentaires par rapport aux commerces traditionnels», explique Mandy, qui vend des cacahuètes grillées et des nougats. «Le prix du bois a doublé, or il faut que tout le monde s’en sorte», reprend Alexandre Dautremont devant son stand où la viande cuit justement au feu de bois. Il constate que les professionnels ont «d’énormes frais». Enfin, Vincent Holzeimer, qui tient la boutique Nougat Stany, note que «si certains produits n’ont pas augmenté, le prix des amandes a doublé». «À croire qu’elles ont le Covid», plaisante-t-il. Le vendeur loue aussi le niveau des produits proposés, estimant que «le public luxembourgeois n’accepterait jamais que l’on baisse la qualité pour stabiliser les prix».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)