Quatre arrestations après la fraude à la CNS

La justice luxembourgeoise a annoncé ce vendredi matin quatre arrestations et des perquisitions dans le cadre d'une des deux enquêtes sur des détournements de fonds à la CNS. Les enquêteurs du service criminalité générale de la police judiciaire ont ainsi effectué, lundi et mardi dernier, des perquisitions dans des domiciles de Fentange et Ettelbruck, indique le communiqué du parquet.

Dans la foulée, quatre personnes ont été arrêtées, dont une employée de la CNS, âgée de 52 ans, et trois hommes de son entourage. L'employée de la CNS est suspendue de ses fonctions depuis la découverte des faits, au début de l'année 2019. Les quatre suspects ont été inculpés, entre autres, de vol et d'escroquerie au détriment de la CNS. Montant de leur butin, selon la justice: 2 millions d'euros.

Les quatre personnes arrêtées ont été placées en détention préventive, après avoir été entendues par le juge d'instruction. Par ailleurs, l'enquête se poursuit, indique la justice.

(jw/L'essentiel)