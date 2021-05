Le vaccin au Luxembourg, ça se déroule comment?

«Sur place c'était fort bien organisé, cinq minutes après être entré dans le centre de vaccination du Hall Victor Hugo, à Luxembourg, j'avais reçu mon injection», témoigne Jérôme, journaliste à L'essentiel. La vaccination contre le Covid-19 a connu une belle accélération. La dernière phase, débutée il y a moins de trois semaines, avec les résidents âgés de 54 ans, a désormais atteint ceux de 50. Cette semaine «les invitations jusqu'à 47 ans seront envoyées», note le ministère de la Santé. Jérôme, lui, était sur liste d'attente AstraZeneca. «19 500 personnes de cette liste, encore ouverte, ont déjà été invitées». La liste pour les doses résiduelles, fermée, compte «23 500 inscrits. Vu le nombre très restreint de ces doses, elle ne sera pas reconduite», avance le ministère.

Les centres ont l'air rodés. «À l'entrée, une militaire a vérifié mon identité et mon rendez-vous puis j'ai reçu un papier bleu, relate Jérôme. J'ai patienté sur une chaise. Les langues parlées dans chaque cabine sont indiquées. Une fois avec le médecin, il répond aux questions, parle des effets secondaires possibles et t'injecte. T'as pas le temps de te dire "Tiens ça pique" que c'est déjà fait. Avant de partir, tu restes assis un quart d'heure pour être sûr que tu ne tournes pas de l'œil. Et tu reçois une boîte de masques chirurgicaux».

Question effets secondaires en revanche, Jérôme a dégusté. «Le lendemain matin, j'avais fièvre, courbatures, mal de tête et super froid. Il a fallu trois jours pour que ça cesse». Mais c'est sans regret, «c'est le seul moyen de sortir de la pandémie et c'est mieux qu'un respirateur aux soins intensifs». Il retournera dans deux mois pour sa seconde dose qui devrait passer plus facilement.

(Jérôme Wiss et Séverine Goffin/L'essentiel)