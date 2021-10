Gros travaux à venir sur l'avenue Kennedy

Avis à tous les automobilistes et aux usagers des transports en commun: en raison de travaux de renouvellement de la couche de roulement, la circulation avenue John F. Kennedy va être perturbée du samedi 30 octobre au 6 novembre, même si les travaux se feront essentiellement de nuit:

Du 30 octobre (6h) au 1er novembre (6h)

L'avenue sera fermée entre la rue Charles-Leon Hammes et la rue Coudenhove-Kalergi en direction sortie-ville.

Côté transports en commun: entre les arrêts Rout Bréck-Pafendall et Bleuets, la ligne 12 sera déviée dans les deux sens par la « desserte Schuman » et la rue du Fort Thüngen. Les arrêts Philharmonie / MUDAM Quais 1 + 2, Niedergrünewald Quais 1 + 2 et Léon Hengen Quais 1 + 2 seront supprimés. Un arrêt provisoire sera installé dans les deux directions à proximité de la bifurcation rue du Fort Thüngen / rue des Coquelicots.

Du 2 novembre (21h) au 3 novembre (5h)

L'avenue sera fermée entre le rond-point Serra et la rue Alphonse Weicker en direction entrée-ville.

Du 3 novembre (21h) au 4 novembre (5h)

L'avenue sera fermée entre le rond-point Serra et le boulevard Konrad Adenauer en direction entrée-ville et entre le boulevard Adenauer et la rue Alphonse-Weicker en direction sortie-ville.

Du 4 novembre (20h) au 5 novembre (5h)

L'avenue sera fermée entre le boulevard Konrad Adenauer et la rue Coudenhove-Kalergi en direction entrée-ville.

Du 5 novembre (20h) au 6 novembre (11h)

L'avenue sera fermée entre la rue Coudenhove-Kalergi et la rue Erasme en direction entrée-ville.

(L'essentiel)