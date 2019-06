Des tests du VIH arrivent... en grande surface

La lutte contre le sida est l'un des enjeux de santé public majeurs au Luxembourg, où plusieurs dizaines de nouveaux cas sont signalés chaque année. Ce mercredi, et alors qu'ils étaient annoncés depuis plusieurs semaines, le conseil de gouvernement a validé la commercialisation d'autodiagnostics du VIH. Ces tests seront disponibles «en grande surface» et pourront être faits «en toute discrétion» à domicile, «en moins d'une demi-heure» et «sans l'intervention d'un professionnel de santé».

Le test révélera toute infection par le VIH «qui remonte à plus de trois mois». «En encourageant la vente des dispositifs d’autodiagnostic VIH dans les grandes surfaces, le Luxembourg offrira une option complémentaire de dépistage du VIH qui contribue en même temps à supprimer certaines barrières au diagnostic. Une personne qui connaît son statut sérologique peut adapter son comportement en conséquence et ainsi se protéger soi-même et les autres», a indiqué le ministre de la Santé, Étienne Schneider.

(nc/L'essentiel)