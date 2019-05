Monica Semedo, de la TV au Parlement européen

Sous les feux de la rampe depuis l'âge de 12 ans, âge où elle a commencé à présenter les émissions pour la jeunesse à la télévision luxembourgeoise, Monica Semedo s'apprête à changer de vie en juillet pour devenir eurodéputée.

Détectée dès le plus jeune âge dans un concours de chant, la jeune femme a fait connaître son visage au public sur RTL Télé Lëtzebuerg dans «Häppi Diwwi», «Planet RTL» et «Planet Hits». Plus tard, elle a aussi présenté la météo.

Polyglotte

L'année dernière, Monica Semedo a décidé de s'engager en politique auprès du Parti libéral pour les législatives dans la circonscription Est. Malheureuse en octobre, elle a finalement été élue dimanche aux côtés de Charles Goerens pour siéger au Parlement européen. Et son engagement est total, «le Luxembourg a donné une chance à mes parents venus du Cap-Vert de s'installer et de m'envoyer à l'école pour y étudier. Je veux rendre cela possible dans toutes les régions d'Europe. D'après moi, il faut que les gens ressentent que l'Union européenne est là pour leur rendre la vie plus facile», explique-t-elle.

Polyglotte (NDLR: elle parle six langues, dont le russe qu'elle a étudié à Trèves), Monica Semedo n'aura pas de mal à se faire comprendre par ses homologues eurodéputés, «je veux défendre une Europe des valeurs démocratiques. Et je suis très fière de représenter un pays où 170 nationalités se côtoient».

(Patrick Théry/L'essentiel)