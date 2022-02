Des maltraitances de séniors «pas possibles ici»

La lecture du livre «Les fossoyeurs», de Victor Castanet, qui décrit des cas de maltraitances dans des établissements d’accueil de personnes âgées en France, a «choqué» Corinne Cahen. «J’ai lu le livre de la première à la dernière page et je me suis souvent demandé si cela serait possible au Luxembourg», indique la ministre de la Famille. Mais elle se montre confiante sur le sérieux des soins apportés aux séniors au Grand-Duché. «Je n’ai jamais eu l’impression que les gens étaient mal traités dans les établissements», avance celle qui se rend «souvent» dans les CIPA et maisons de soins.

«Bien sûr, on ne peut jamais tout exclure, car nous ne savons pas ce qui se passe derrière des portes fermées. Mais je pense que ce n’est absolument pas possible d’avoir une telle histoire chez nous au Luxembourg», développe la ministre. La première raison tient à la nature des structures d’accueil: «la plupart des acteurs sont des établissements publics ou des congrégations, et non des boîtes privées». D’où, selon Corinne Cahen, «une moindre pression de rentabilité, puisqu’il n’y a pas d’actionnaires qui veulent sortir de l’argent de l’entreprise. De plus, la législation luxembourgeoise serait «plus stricte qu’ailleurs, avec bien plus de contrôles. D’ailleurs, nous ne prenons pas toujours rendez-vous pour effectuer les contrôles».

Au cœur du scandale en France, l’entreprise Orpea attend toujours la réponse à sa demande d’agrément pour s’installer au Luxembourg. «Nous l’examinons, comme nous les examinons toutes. Il faut qu’ils soient conformes à notre législation», insiste Corinne Cahen. La réponse viendra «quand l’analyse sera terminée», affirme la ministre, refusant ainsi de donner un calendrier.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)