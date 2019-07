1 km de documents endommagés aux archives

Une inondation a causé d'importants dégâts, jeudi après-midi, dans un dépôt des Archives nationales, au plateau du Saint-Esprit, dans la capitale. Les pompiers sont rapidement intervenus, avec les services de la canalisation et de l'Administration des bâtiments publics, pour évacuer l'eau.

Mais l'inondation a fait des dégâts, a indiqué le gouvernement dans un communiqué, vendredi après-midi. Entre 750 et 1 000 mètres de documents ont été endommagés, sur les 45 km d'archives en stock. Depuis jeudi après-midi, l'équipe des Archives nationales, avec l'aide du musée national d'Histoire et d'Art, travaille pour récupérer les documents et assainir les locaux. Une bonne partie des archives a depuis été mise en sécurité dans des espaces frigorifiés.

45 km d'archives

Les documents endommagés «sont surtout des documents récents, du 20e et du 21e siècle», précise Josée Kirps, directrice des Archives nationales, contactée par L'essentiel. «Il s'agit surtout d'une grande partie de la collection des journaux, des archives de quelque 200 privés et d'archives de l'administration». Les fonds de deux grands ministères ont notamment été endommagés, mais on ignore pour l'heure lesquels.

Quoiqu'il en soit, rien n'est perdu et les documents sont récupérables. «Les documents endommagés étaient posé sur la tablette en bas des étagères, et l'eau arrivait par le bas. Ils sont endommagés, mais n'ont pas été complètement mouillés», explique encore Josée Kirps. «Avec les températures actuelles, pour éviter la formation de champignons, nous avons tout mis dans des espaces tempérés à 20°C».

