Les restrictions seront légèrement assouplies

«La situation sanitaire s’améliore, mais reste difficile», a indiqué le Premier ministre Xavier Bettel (DP). Il s’est réjoui de la baisse du nombre de contaminations et de la moindre occupation des lits d’hôpitaux, tout en précisant qu’il n’était «pas encore temps de lever les restrictions». Celles-ci ont tout de même été allégées, puisque le chef du gouvernement a annoncé la réouverture, à partir de lundi prochain, des écoles et des magasins. Ces derniers pourront de nouveau vendre des produits non-essentiels, ce qui était interdit depuis le 26 décembre. Quant aux écoles, Xavier Bettel a justifié la réouverture par «la responsabilité vis-à-vis des générations futures».

En revanche, les bars et restaurants vont rester fermés, au moins jusqu’au 31 janvier, prévoit le projet de loi présenté dès ce mardi aux députés de la commission Santé puis soumis au vote à la Chambre cette semaine. «Nous savons que c’est difficile, mais le respect des gestes barrière et de la distanciation est par défaut impossible au restaurant», a indiqué Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

«Trouver un équilibre»

La limitation à deux invités à la fois par foyer et l’interdiction de la consommation d’alcool dans la rue restent en place, tout comme le couvre-feu, qui est cependant repoussé de 21h à 23h. Elle appelle à limiter ces contacts, sources de contamination. «Il faut éviter tout ce qui impose le retrait du masque, comme boire un coca ou un crémant».

«Il faut trouver un équilibre entre les impératifs sanitaires et les besoins de la société, au moins jusque l’on dispose des conclusions définitives sur l’impact des fêtes de fin d’année», a indiqué Paulette Lenert. «Un confinement strict serait impossible d’un point de vue mental», a abondé Xavier Bettel, qui explique avoir analysé les mesures aussi sous cet aspect. Il reconnaît que certaines mesures sont «strictes», mais nécessaires pour ne pas que la situation dégénère. «Ce ne sont pas des mesures faciles à prendre, il faut réagir rapidement».

Alors que le Premier ministre, Xavier Bettel, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, s'expriment en conférence de presse, ce mardi 5 janvier 2021, depuis 15 heures, voici les mesures annoncées. Dès ce lundi 11 janvier 2021, - Tous les magasins rouvriront à nouveau au Luxembourg. - À l'intérieur des commerces, une seule personne par 10 m² sera autorisée. - Les écoles pourront à nouveau recevoir leurs élèves. - Le couvre-feu passe de 21h à 23h. - Cinémas et lieux culturels pourront rouvrir, avec un protocole sanitaire strict. Idem pour le sport, où le protocole sera encore plus strict. - Le nombre limite d'invités reste fixé à deux, pour éviter l'isolement social. Mauvaise nouvelle, par contre, pour les restaurants qui resteront fermés, au moins jusqu'au dimanche 31 janvier 2021.

15h52

15h48

«À chaque fois que nous avons rencontré du personnel hospitalier, les responsables psychiatriques nous ont dit: "Attention, les gens ont besoin de perspectives". Ils ont constaté que l'effet psychologique, sur le moral, est évident, avec des consultations, des gens soignés...», explique Xavier Bettel. «Il faut surveiller la situation. Une hotline psychiatrique est en service», rappelle de son côté la ministre de la Santé. Son numéro: 8002-8080.

15h47

La variante anglaise du virus risque-t-elle, avec sa propagation plus rapide, de nous conduire à de nouvelles restrictions? «C'est un risque, c'est clair» mais impossible pour le moment de faire des pronostics.

15h45

«Le couvre-feu de 23h a eu un bon effet», affirme la ministre de la Santé. Mais il n'est pas toujours respecté. «Il doit limiter la vie nocturne, c'est une étape importante».

15h39

Combien de temps jusqu'à l’immunité collective si d'autres vaccins sont autorisés? «Ce serait de la spéculation de répondre à cette question», rétorque Paulette Lenert. «Personne n'a les infos. Nous avons un certain optimisme pour progresser avant l'été, mais tout ça est tributaire des autorisations» pour les vaccins, qui doivent faire l'objet d'analyses précises.

15h38

Les recommandations restent les mêmes dans l'entreprise. «Le patron a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité des employés», rappelle Paulette Lenert. Pour Xavier Bettel, «le télétravail n'est certainement pas levé. Il est maintenu partout où il est possible».

15h33

Le Luxembourg a commandé des vaccins, entre 800 000 et 900 000, plus un supplément. «Nous avons fait une demande à la Commission» en ce sens. «Nous avons près d'1 million de vaccins qui devraient être livrés dans les semaines et les mois à venir», explique Xavier Bettel. Paulette Lenert enchaîne en affirmant avoir «confiance en la Commission européenne, qui a misé sur différents fournisseurs» de vaccins. Un seul est autorisé pour le moment. «Nous avons 0,14%» de ce que l'Europe achète, en proportion de la population. «Les commandes sont entre de bonnes mains», affirme la ministre de la Santé. «Nous n'avons pas le droit de négocier séparément». Mais «ceux qui gèrent les commandes ont fait du bon boulot jusque-là».

15h30

«On doit avoir un paquet de mesures où on cherche constamment un équilibre» entre lutte contre le virus et santé mentale. «On ne peut pas se limiter aux réflexions sur la santé. Pour être en bonne santé, il faut aussi une bonne santé mentale».

15h26

Le Luxembourg n'envisage pas de «faire des expériences» sur la vaccination et va respecter les recommandations sanitaires. «Il y a une bonne raison pour respecter le mode d'emploi d'un vaccin». Il faut deux piqûres, à trois semaines d'intervalle, pour qu'il soit efficace.

15h25

Le couvre-feu repasse à 23h, indique le Premier ministre.

15h21

Au tour des questions de la presse. Pourquoi lever des mesures alors que le risque reste grand? «Le mois de janvier n'est pas le moment de procéder à un déconfinement» total. «Ce n'est pas un paquet de déconfinement, mais une approche pour pouvoir de nouveau retrouver une vie normale».

15h20

«Quand il y a des visites, nous voulons qu'il n'y ait pas de repas, pas de boissons, ce sont des situations où on enlève son masque...». Demeure la question de l'impact des fêtes de fin d'année. «Beaucoup sont partis en voyage. Mieux vaut, pendant ce mois, rester prudents et nous donner le temps».

15h19

Dans les salles de fitness aussi, il faudra respecter des règles très strictes et le nombre de personnes sera limité.

15h19

Nous voulons relancer les activités, avec un protocole très strict, avec masque et distance. «Avec plus de dix personnes, on peut se réunir mais avec trois mesures: deux mètres, le masque pour chacun et un maximum de 100 personnes». Ce protocole s'appliquera notamment dans la culture, les cinémas... Dans le sport, il faut respecter les distances, à partir de deux personnes.

15h17

Pas plus de deux clients par petit magasin, et une personne pour dix mètres carrés pour les plus grands, le tout assorti d'un protocole sanitaire.

15h17

L'interdiction de vendre de l'alcool sur la voie publique est prolongée pour éviter les rassemblements sans masques.

15h16

Dans les stations d'épuration, «nous sommes sur le point de nous en sortir». Le virus est de moins en moins présent dans les eaux usées.

15h15

La variante britannique est aussi arrivée «et se répand plus rapidement que ce que nous envisagions». La ministre insiste sur l'importance d'éviter les rassemblements.

15h13

Paulette Lenert dit disposer de nouvelles études sur l'efficacité des mesures. «Le grand facteur de risque reste là où les gens se rassemblent, là où ils prennent un repas et ne peuvent respecter les gestes barrières». En première ligne: restaurants et domiciles. «Nous invitons les gens à ne pas recevoir de visite. La possibilité de deux invités, c'est pour éviter l'isolement social. Mais il faut éviter de se réunir».

15h12

Novembre et décembre ont connu une surmortalité à cause du Covid. «Malgré cette tragédie, cette courbe aussi diminue lentement». Pareil pour les soins intensifs. «Nous sommes plus ou moins au même niveau que les pays voisins. Mais ce n'est pas réconfortant. Beaucoup de pays restent dans un confinement total. Le risque de recrudescence pourrait nous surprendre du jour au lendemain». Le délai du 15 janvier était donc un peu trop court pour rouvrir les bars et restaurants.

15h11

Après trois semaines en phase 4 dans les hôpitaux, la plus critique, nous sommes de nouveau aujourd'hui en phase 3 et «avec la tendance actuelle nous allons revenir en phase 2, phase pour laquelle les activités normales des hôpitaux peuvent être assurées».

15h10

La ministre de la Santé prend la parole. Paulette Lenert affirme que «nous avons réussi à briser la vague. Les mesures mises en place nous apportent le résultat espéré. Nous revenons de très loin mais ne sommes pas encore là où nous voulons arriver».

15h09

La Chambre a été informée et peut commencer les travaux parlementaires.

15h08

Si la situation devait à nouveau se dégrader, «nous devons être prêts à réagir». Mais aujourd'hui, «nous sommes arrivés à cette conclusion» d'alléger les restrictions, «même si tout ne revient pas à la normale». Tout «a été pondéré».

15h08

L'école aussi doit fonctionner, pour «les chances d'avenir» des enfants, avec des restrictions. Crèches et maisons relais vont aussi fonctionner la semaine prochaine. «Il n'y aura plus besoin de congé spécial».

15h07

La santé mentale s'est aussi dégradée. «Il y a davantage de gens en psychiatrie, jeunes, qui ont un problème avec le confinement et les mesures. Ce n'est pas à négliger».

15h06

Ces mesures doivent être en vigueur de cette semaine au 31 janvier.

15h05

La semaine prochaine, l'école reprend, ainsi que les commerces et le sport avec des mesures plus strictes. Idem pour le secteur culturel qui pourra fonctionner avec des restrictions.

15h04

Le secteur Horeca reste fermé. «C'est dans ces endroits où on ne porte pas de masque que le risque est plus élevé».

15h04

«Toute une série de restrictions vont rester en place là où les gestes barrières sont difficiles», explique le Premier ministre. On pourra toujours recevoir deux personnes, pas plus, chez soi, pour combattre l'isolement social.

15h03

Les mesures ont permis de faire baisser les nouvelles contaminations, et l'occupation des soins normaux a diminué de 50% dans les hôpitaux. «Nous sommes plus ou moins dans la moyenne européenne avec une positivité de 3,06% sur une semaine». Mais il faut garder des mesures en place pour éviter que la situation ne se dégrade à nouveau.

15h01

Les voici! Xavier Bettel dit avoir analysé la situation lors de plusieurs réunions ces derniers jours. «La situation est mitigée, continue à être tendue mais la tendance va dans la bonne direction».

14h59

Bonjour et bienvenue dans ce direct. Le Premier ministre et la ministre de la Santé sont attendus à 15h, pour rendre compte des décisions prises ce matin en Conseil de gouvernement.

