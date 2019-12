L'ADR et les Pirates préfèrent se séparer

Le groupe technique Pirates/ADR est dissout. Après les élections législatives de 2018, l'ADR, trois députés, et les Pirates, deux députés à la surprise générale, avaient choisi de s'unir à la Chambre pour organiser leur travail parlementaire et collaborer au niveau du personnel. Les deux partis n'avaient en effet pas assez d'élus pour prétendre à un groupe parlementaire en bonne et due forme pour chacun (il faut 5 députés pour ça).

Cette union est déjà morte, un peu plus d'un an après le scrutin. Les deux mouvements l'ont annoncé ce jeudi matin dans un communiqué commun. Pirates et ADR «ont procédé à une évaluation de l'accord et considèrent qu'une coexistence au sein d'un groupe technique ne semble plus s'imposer», est-il écrit dans le communiqué. «En vue du réajustement des dotations mises à disposition des sensibilités politiques, le maintien du groupe technique s'avère superflu». La dissolution sera effective au 31 décembre.

(jw/L'essentiel)