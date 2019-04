La convention fiscale pose toujours problème

Deux jours après la signature de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France, le 20 mars 2018, le député Laurent Mosar (CSV) avait été le premier à signaler que les frontaliers français allaient au devant de mauvaises surprises. Depuis, les travailleurs eux-mêmes confrontés à l'incertitude et les syndicats avaient manifesté de vives inquiétudes. Jeudi, c'est cette fois la Chambre des fonctionnaires qui a emboîté le pas.

Pierre Gramegna s'en mêle



Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, veut éviter que frontaliers et investisseurs se retrouvent à payer des impôts au Luxembourg et dans leur pays de résidence. Il a déposé jeudi un projet de loi instaurant un mécanisme pour régler les différends entre le Luxembourg et d’autres pays de l’UE lors de l’application de conventions bilatérales.

«Le revenu touché par un résident de France qui n’est imposable qu’au Luxembourg devient imposable en France, tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ce revenu», regrette la Chambre. Ce sont d’ailleurs les revenus de moins de 40 000 euros par an qui ont le plus de risques de payer des impôts en plus en France.

Une clarification dans la loi fiscale française?

«Le sujet est compliqué et demande une véritable expertise», avait glissé à L'essentiel Jean-Claude Bernardini, secrétaire central et membre du bureau exécutif de l'OGBL, en février dernier. La Chambre, qui regrette que ce point de discorde soit également un problème à gérer pour l'État luxembourgeois après des «négociations délicates», souhaite de la clarté pour «éviter toute double imposition».

S'il est peu probable que le dossier soit rouvert, une solution est néanmoins proposée: «La France pourrait insérer dans sa loi fiscale une disposition interdisant tout supplément d'impôt (sur le seul revenu luxembourgeois), dépassant le montant du crédit d'impôt imputable en France».

