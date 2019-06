Des bus et des trains pour la fête nationale

Cette année, la fête nationale occupe le Luxembourg tout un week-end. L'occasion d'aller faire la fête entre amis, notamment dans la capitale, où les festivités seront nombreuses et où sera tiré le feu d'artifice. Comme chaque année, les rues du centre de Luxembourg-Ville seront noires de monde. Et comme chaque année, il sera très compliqué, voire impossible, de se garer en ville, sauf à utiliser les P+R qui seront desservis par des navettes régulières. De toute façon, les rues du centre-ville et du quartier Gare seront fermées dès 18h, samedi. Le pont Adolphe sera barré à partir de 19h, et le viaduc à partir de 20h. Si certains parkings restent accessibles, en théorie, il ne sera pas possible d'entrer ni de sortir des parking Knuedler et Saint-Esprit entre 19h samedi, et 2h dimanche.

Le détail des horaires de bus, de trains ou encore de tram est disponible sur Le détail des horaires de bus, de trains ou encore de tram est disponible sur mobiliteit.lu Voies fermées pour les piétons



En raison du feu d'artifice, le Pont Adolphe sera interdit aux piétons dès 21h, samedi soir. Le viaduc le sera à 20h et la passerelle pour piétons et vélos sera interdite à partir de 22h30. Une fois le feu d'artifice terminé, «les accès piétons seront rouverts le plus vite possible», assure la Ville de Luxembourg. Drones interdits



Faire voler un drone au-dessus de la ville de Luxembourg est interdit de samedi, 14h, à dimanche soir, minuit. Les espaces aériens utilisés par les aéronefs participant au défilé militaire sont aussi interdits.

Il ne vous reste donc qu'à vous rabattre sur les transports en commun, qui seront gratuits et renforcés ce week-end, à travers tout le pays. Ainsi, les CFL mettent en place des trains supplémentaires sur toutes les lignes. Ils partiront jusqu'à 3h40 de Luxembourg-Ville pour aller vers Esch-sur-Alzette, Pétange, Rodange, Dudelange, Dippach, Kleinbettingen, Wasserbillig et Troisvierges.

Les bus de la ville en service

Du côté des bus aussi, le service est renforcé. Des courses supplémentaires sont ainsi prévues toute la nuit sur 22 lignes RGTR entre Luxembourg et les quatre coins du Grand-Duché: Bettembourg, Junglinster, Redange, Kopstal, Mersch, Remich ou encore Itzig, Clemency et Bascharage. Les bus de la ville de Luxembourg aussi se mobilisent. En début de soirée, les horaires des lignes 2, 3, 4, 5, 6, 21 et 30 sont étendus pour assurer une cadence d'un bus toutes les 20 minutes jusque vers 22h30. Des courses supplémentaires sont aussi prévues sur les lignes 1/125 et 18.

Attention toutefois, à partir de 19h, il ne sera plus possible de circuler entre la gare et le centre-ville. Certaines lignes seront déviées par Hollerich et la route d'Esch pour arriver en ville par l'autre côté, mais les bus venant de Gasperich, Bonnevoie, Cessange et Hamm se borneront à rouler entre le sud de la capitale et la gare centrale. De là, une petite quinzaine de minutes de marche suffit pour rallier la ville. En outre, la gare ne sera pas desservie par les bus venant du Limpertsberg, de Bertrange, Neudorf, du Cents, de Steinsel ou encore Hollerich, qui s'arrêteront à Hamilius. Après le feu d'artifice, des courses spéciales supplémentaires sont prévues entre 23h30 et 3h30, pour rentrer en toute sécurité. Diverses communes proposent aussi leurs late night bus. Les Tice, eux, roulent selon leurs horaires normaux, d'après mobiliteit.lu.

Le tram roulera lui toutes les 15 minutes de 20h, samedi soir, à 3h48, dimanche matin. Il reprendra du service dimanche à 5h34 et circulera, le jour de la fête nationale, toutes les 10 à 15 minutes jusqu'après minuit dimanche soir, y compris pendant le défilé militaire qui est organisé sur l'avenue John F.-Kennedy, au Kirchberg. Pendant le défilé, d'ailleurs, les bus qui roulent entre le Kirchberg et le centre ville seront déviés. En outre, plusieurs rues du Kirchberg seront fermées aux automobilistes dès 8h du matin, dimanche, indique la Ville de Luxembourg. Il sera toutefois possible de se garer au Trois Glands et place de l'Europe, s'il reste des places, jusqu'à 10h. Après, il restera le tram pour aller au Kirchberg. L'arrêt Coque est le plus proche du site de la parade de la fête nationale.

