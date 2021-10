Le Luxembourg peut-​​il subir une nouvelle vague?

L'essentiel: Pourquoi doit-on craindre une vague avec 75% de vaccinés?

Joël Mossong: On sous-estime même sûrement le taux de vaccination. Avec les résidents vaccinés hors du pays (étudiants...) on est peut être à 20% de non-vaccinés. Cela représente 130 000 personnes. Ce n'est pas négligeable. S'ils ont des contacts, ce peut être le début d'une vague.

Doit-on s'y préparer ?

Il y a beaucoup d'inconnues (contacts, gestes barrières...). Nous sommes loin des chiffres de l'an passé à la même période, ce qui laisse croire que le vaccin a un fort impact, mais les mesures ne sont pas les mêmes, c'est dur de savoir.

A-t-on désormais une épidémie de non-vaccinés?

Non, il y a les deux. L'incidence (nouveaux cas sur 7 jours pour 100 000 habitants) augmente chez les vaccinés et les non-vaccinés mais elle reste trois fois plus importante chez les non-vaccinés.

Qu'en est-il de l'immunité des vaccinés?

La protection contre l'infection, pas forcément contre les formes sévères, semble baisser dans le temps. Nous n'avons pas encore de données sur la durée mais l'immunité ne va pas être éternelle. C'est bien de revacciner les personnes âgées et vulnérables. Par ailleurs, beaucoup de gens ont été vaccinés en mai-juin, donc leur protection reste assez forte.

«Les gens en ont marre, nous aussi»

Faut-il une 3e dose aux soignants, premiers vaccinés?

Il faut réfléchir à ça. On voit dans les maisons de soins un nombre plus élevé d'infections parmi le personnel par rapport aux résidents. C'est plus net chez les non-vaccinés mais cela ne se limite pas à eux.

Y a-t-il des raisons d'être optimiste?

On aura une vague dans le futur mais son impact sera sans doute inférieur à ce qu'on a vécu. Notre taux de vaccination est supérieur à celui de pays de l'Est qui subissent de fortes vagues. Il faut rester prudent cet hiver. Et se rendre compte que la vaccination ne va pas être le seul moyen de contrôler l'épidémie.

Comprenez vous la montée d'un certain scepticisme?

Les gens en ont marre de cette pandémie, des incertitudes. Nous aussi. Mais nous devons apprendre à vivre avec.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)