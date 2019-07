La moitié des emplois occupés par des étrangers

«Travailler à l’étranger est devenu de plus en plus habituel au sein de l’Union européenne», indique une étude Eurostat sur la mobilité, publiée mardi. Désormais, 8,3% des emplois au sein de l’UE sont occupés par des personnes ne possédant pas la nationalité du pays où elles exercent.

Sans surprise, d’énormes disparités régionales existent et sans surprise non plus, le Luxembourg arrive largement en tête du classement. Les étrangers occupent un peu plus de la moitié des emplois (54,4%, dont 49,4% venus de l’UE et 5% hors UE), sachant que Chypre affiche le deuxième taux le plus élevé, avec… 12,6%.

L’industrie a particulièrement recours à la main-d’œuvre étrangère (66,4% des effectifs), mais les services sont également concernés (53,3%). Seule l’agriculture y échappe. Le phénomène s’explique évidemment par la situation particulière du Luxembourg, qui compte trois frontières sur un petit territoire. De plus, le pays propose des salaires nettement plus attractifs que ses voisins.

(jg/L'essentiel)