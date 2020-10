Le Luxembourg va adopter un couvre-​​feu dès 23h

Alors que les pays voisins ont multiplié les mesures restrictives face au Covid-19, le Luxembourg doit lui aussi se résoudre à prendre des décisions plus fortes eu égard à l'augmentation exponentielle du nombre de nouvelles contaminations (230 lundi, 416 mardi, 595 mercredi). Ce vendredi après-midi, le Premier ministre Xavier Bettel a donc annoncé que le Luxembourg va imposer un couvre-feu de 23h à 6h. Et ce pour un mois. «Une commission de la Santé se réunira lundi pour inscrire ces décisions dans le processus législatif», des précisions sur le début de ce couvre-feu seront donc apportées. Des dérogations seront accordées pour motif professionnel, retour de voyage ou sortie relative à un animal de compagnie.

«Nous avons besoin de deux à trois semaines pour évaluer l'impact des mesures», a expliqué le Premier ministre face à la presse. Les rassemblements seront également limités à quatre personnes dans le cadre privé et public hors membres d'un même foyer. En cas d'un plus grand nombre de personnes, le port du masque sera obligatoire. La décision du couvre-feu vient donc imposer une nouvelle heure de fermeture aux restaurants et aux bars du pays, qui pouvaient jusqu'à présent accueillir les clients jusqu'à minuit. Concernant le sport, tous les championnats s'arrêtent hormis les premières divisions et les équipes nationales.

«Ce n'est pas la panique, mais»

«Le virus est partout et se propage. Nous l'avons aussi constaté dans l'analyse des eaux usées. La situation a changé de manière préoccupante au cours des 72 dernières heures. Ce n'est pas la panique mais nous sommes dans l'obligation de réagir pour éviter de perdre le contrôle», a relevé Xavier Bettel. «Le nombre de patients infectés de plus de 65 ans a triplé», s'inquiète le Premier ministre. Alors que le nombre d'hospitalisations a augmenté à cause du coronavirus, le nombre de soignants baisse également, certains d'entre eux ayant été placés en quarantaine.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)