Les bus RGTR n'iront plus au Kirchberg

Le ministère des Infrastructures et du Développement durable promet de mettre fin aux nuisances dénoncées par les habitants et les frontaliers. Depuis les changements survenus le 10 décembre, liés à l’arrivée du tram et du funiculaire, quelque 1 900 bus circulent chaque jour au Kirchberg, engendrant des nuisances. Le ministère a annoncé lundi des améliorations à venir pour ce quartier.

À partir d’avril, une partie de la nouvelle gare routière près de Luxexpo The Box, avec «un terminus adéquat», sera en service. Cela entraînera la suppression de 100 lignes RGTR, selon les calculs du ministère. La halte sera normalement terminée en 2019, ce qui permettra de supprimer encore quelque 200 lignes RGTR. À ce moment, plus aucun bus n’empruntera la rue Carlo Hemmer, le long du cinéma.

En juin de cette année, les trams relieront Luxexpo The Box à la place de l’Étoile. Les RGTR qui viendront de l’ouest ne traverseront plus le Kirchberg, qui leur servira de terminus. Les lignes 144 (Itzig-Neuhäusgen) et 194 (Sandweiler-Bettembourg) seront déroutées. Toutes ces mesures permettront de réduire de 30% la circulation des bus RGTR sur le boulevard Konrad-Adenauer, indique le ministère. «De plus, nous ferons en sorte que de nombreux véhicules vides ne passeront plus sur le boulevard et le circuit de la Foire». La présence des RGTR au Kirchberg ne devrait plus être qu’un souvenir lorsque la ligne de tram sera terminée, en 2021.

