Les épicuriens à la fête à Luxexpo The Box

Que ce soit une blonde fraîche, une bière blanche ou un vin noble: «Expovin» présente pour la troisième fois au Luxembourg ce que le marché a de meilleur à offrir. Près de 70 exposants sont réunis cette année au Kirchberg, du 15 au 19 mai.

Le concept a fait ses preuves. «À Luxexpo, nous sommes juste plus visibles, la zone est plus grande et il y a plus de places de stationnement. C'est mieux pour les exposants et les visiteurs», indique Antoine Clasen, président de l'association «Expovin». «C'est une nouvelle étape pour notre aventure».

«Expovin» est la première foire au Luxembourg consacrée exclusivement au vin, à la bière et aux spiritueux. Les visiteurs peuvent tester de nouveaux produits durant tout le week-end, déguster des fruits fermentés mais aussi acheter des plantes sauvages.

(mb/L'essentiel)