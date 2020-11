Ce qu'aiment les expatriés à Luxembourg-​​Ville

Le Luxembourg pointe à la 18e place du classement des meilleures villes pour s'expatrier, selon la plateforme InterNations. Un classement dominé par trois villes de la péninsule ibérique: Valence, Alicante et Lisbonne. La première ville française est Nice (13e). La première ville allemande est Düsseldorf (26e), tandis que Bruxelles pointe à la 32e place. Paris (61e) ferme la marche avec Nairobi, Milan, Séoul, Rome et Salmiya (Koweït).

