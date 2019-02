La maison de jeunes, c'est «une deuxième famille»

Une sortie escape game, une visite au Trampoline Park… ne sont que quelques exemples des activités qui sont proposées par les 75 maisons de jeunes du pays pendant les vacances de carnaval.

«En dehors des vacances, le seul jour où nous pouvons organiser ce genre d'activités, c'est le samedi. Et encore, il y a la danse et le futsal. En avril, nous irons à Amsterdam», explique Pol Godinho, chargé de direction du Jugendtreff Hesper. Sur place, les adhérents sont encadrés par des éducateurs, mais les plus âgés sont aussi responsabilisés, en participant à l’organisation.

« Un lieu où on se sent à l'aise, en sécurité »

En 2018, environ 200 jeunes de 12 à 30 ans ont fréquenté le site à Hesperange. «C'est un lieu où on se sent à l'aise, en sécurité», explique Gabriel, 19 ans, un habitué des lieux. «Je suis venu il y a deux mois pour faire des photocopies et finalement je reviens souvent depuis. Il y a toutes sortes de personnes ici. C'est, avec l'ambiance, ce qui me plaît», abonde William, 20 ans.

Avec une carte de membre, les jeunes ont accès à la maison aussi souvent qu'ils le souhaitent. Ils peuvent jouer au billard, au flipper, à la console, faire de la musique, utiliser des ordinateurs, participer à des ateliers cuisine. «Nous sommes parfois comme une deuxième famille où les jeunes sont entre eux, mais ils peuvent aussi trouver du réconfort, du soutien», souligne Pol Godinho.

(Marion Mellinger/L'essentiel)