À Lallange, les lycéens font le plein de comics

Pour leur projet de dernière année d’études au Lycée technique de Lallange, cinq élèves ont décidé de partager leur passion de la BD en organisant une convention Comic Con.

Vendredi, de 15 h 30 à 21 h, au Lycée de Lallange. Entrée: 3 euros.

«Nous avons lancé un appel aux élèves et professeurs du lycée pour récolter des comics et des figurines», explique Adis, membre du groupe. En tout, une vingtaine de stands de bandes dessinées, figurines et mangas seront exposés dans le grand hall du lycée.

La voiture de «Retour vers le futur»

«Nous aurons également des invités spéciaux comme l’illustrateur Andy Genen et la mangaka Sabrina Kaufmann». Au programme, il y aura également une table ronde où les invités raconteront leur parcours d’artistes de bandes dessinées au Luxembourg.

«Des activités sont prévues pour les visiteurs: jeux de société, jeux vidéo». Mais les jeunes élèves n’en sont pas restés là... En plus de leur concours de cosplay (costumes de personnages de fiction), une réplique de la DeLorean, la voiture de l’iconique film «Retour vers le futur», attendra les visiteurs à l’entrée du lycée. Tous les fonds qui seront récoltés ce vendredi seront reversés à l'ASBL Alan qui aide la recherche sur les maladies rares et soutient les patients.

(Ana Martins/L'essentiel)