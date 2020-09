ArcelorMittal Luxembourg sabre 570 postes

Coup de tonnerre dans la sidérurgie luxembourgeoise. ArcelorMittal a annoncé ce jeudi avoir entamé les discussions en vue de la préparation d'un plan d'économies portant sur 570 postes au Grand-Duché, soit un peu plus de 15% des effectifs totaux du groupe au Luxembourg, quelque 3 600 personnes. Contacté par L'essentiel, Pascal Moisy, porte-parole du groupe, indique que «les différents outils sociaux» disponibles au Luxembourg seront utilisés «pour amortir» les difficultés auxquelles ArcelorMittal fait face.

Ainsi, des départs en retraite ou en retraite anticipée sont prévus. Le pool de reclassement et le plan social seront aussi discutés entre ArcelorMittal et les représentants du personnel. «Nous devons à présent définir le calendrier» de cette réduction des coûts. Les délais jusqu'à la mise en place du plan d'économies ne sont pas encore connus. Ce qu'on sait, c'est que tous les sites du géant de l'acier au Luxembourg sont concernés. «Cela concerne la production, mais aussi l'administratif, au siège à Luxembourg et dans les bureaux à Esch-sur-Alzette», explique Pascal Moisy. Aucune fermeture de site n'est en revanche prévue.

Tripartite réclamée

Comme le reste du secteur de l'acier au niveau mondial, ArcelorMittal souffrait d'une situation déjà difficile avant la crise du Covid-19. «Le marché était déjà très impacté», note Pascal Moisy. Prix tirés vers le bas par la concurrence d'autres pays, quotas européens de CO2, marché américain fermé... autant de difficultés qui touchaient l'acier luxembourgeois. Et la pandémie a apporté «une problématique supplémentaire, avec la baisse significative d'activité des clients dans l'automobile et la construction», deux des principaux acheteurs d'acier. La production automobile s'est effondrée de 53% au deuxième trimestre et une chute de 26% est attendue pour l'ensemble de l'année. Dans la construction, la baisse se chiffre autour de 15%.

Pas de quoi, donc, réjouir ArcelorMittal. «On ne va jamais retrouver le niveau d'avant», souffle Pascal Moisy, pour qui la «situation est très tendue». D'autant que le prix des matières premières grimpe, alors que, faute de demande, celui de l'acier stagne, au mieux.

Autant de raisons données par ArcelorMittal pour justifier son plan d'économies. Mais celui-ci ne manque pas d'inquiéter les syndicats. Le LCGB a rapidement dégainé pour réclamer, dans un communiqué, l'organisation «d'une tripartite sidérurgie». «Le LCGB, syndicat porte-parole au niveau national pour la sidérurgie, a adressé un courrier recommandé aux ministres du Travail et de l'Économie» pour «convoquer d'urgence une tripartite sidérurgie». Une réunion au sommet que n'exclut pas ArcelorMittal, puisqu'il indique qu'une «consultation va immédiatement être engagée avec les représentants du personnel et le gouvernement luxembourgeois, afin d'atténuer l'impact de cette situation».

(jw/L'essentiel)