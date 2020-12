Les vaccinations démarrent le 28 décembre

Un calendrier qui commence à se dessiner. Alors que le vaccin Pfizer-BioNTech a été validé ce lundi pour l'Europe, Xavier Bettel a indiqué que les premières vaccinations auront lieu le 28 décembre au Luxembourg, «si tout marche comme prévu».

«Le personnel médical sera d'abord vacciné, au hall Victor-Hugo», a expliqué le Premier ministre luxembourgeois. À partir du 30 décembre, la vaccination commencera dans les maisons de soins. Pour la suite, tout dépendra de la livraison des vaccins et de la validation de celui de Moderna, prévue en janvier. Quand on ne produit pas soi-même, on ne peut pas s'organiser quand on veut». Une façon pour le Premier ministre de faire un mea-culpa, lui qui avait annoncé dans un premier temps l'arrivée des premières doses de vaccin en décembre.

«Il n'est pas possible de vacciner tout le monde en 15 jours»»

Quoi qu'il en soit, si aucun agenda détaillé n'est donc pas encore possible à définir, Paulette Lenert assure que «plus de 800 000 personnes pourront être vaccinées. «Nous avons commandé plusieurs commandes de vaccins, au prorata de la population. Nous en aurons largement assez».

Mais Xavier Bettel a appelé la population à faire preuve de patience. «Si on pense qu'on va vacciner tout le monde en quinze jours, on fait erreur, note-t-il. D'autant que pour les vaccins Pfizer et Moderna, deux doses doivent être administrées. Il faut donc diviser la quantité par deux lorsqu'on parle d'une livraison». Le Premier ministre a rappelé à ce titre qu'il voulait continuer à fonctionner avec l'Union européenne pour la commande de vaccins. «L'idée est que le Luxembourg ne commande pas son côté, afin de ne pas créer de concurrence avec les autres États membres», a-t-il souligné.

(ol/L'essentiel )