Un cours de «Digital sciences» à la rentrée

Dès la rentrée de septembre 2021, une nouvelle discipline, intitulée «Digital sciences», sera proposée dans l’enseignement secondaire «classique et général». Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a présenté, ce mardi matin, de quelle manière cette nouvelle discipline sera progressivement introduite avant d’être généralisée dans tous les lycées à l’horizon «2024/2025».

L’objectif? «Permettre aux enfants et aux jeunes de développer les compétences pour évoluer en toute sécurité dans un environnement hyper digitalisé», a indiqué le ministère. «Le digital est la langue du XXIe siècle et cela va bien au-delà du maniement technique d’un ordinateur et de ses programmes».

Six compétences visées

Pour lancer cette grande phase pilote, à partir de la mi-septembre 2021, 18 lycées ont souhaité participer à l’opération. Concrètement, dans l’immédiat, la matière «Digital sciences» sera enseignée une fois par semaine, soit un total de 36 heures par année scolaire, dans des classes de 7e, avant de s’étendre progressivement aux années supérieures lors des prochaines rentrées.

Mais que pourraient donc apprendre les élèves de 7e lors la rentrée 2021 dans le cadre du cours «Digital sciences»? Le ministère de l’Éducation nationale se veut ambitieux, en espérant pouvoir intégrer six compétences: communiquer avec les machines via les algorithmes, améliorer la pensée critique par rapport à Internet, apprendre à gérer les données informatiques, s’éveiller au gaming et à la programmation, mieux appréhender les robots et la programmation et enfin, se familiariser avec l’intelligence artificielle.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )