Jugés pour des messages pro-​​EI au Luxembourg

Kevin et Alyson, résidents de la capitale, n'ont pas encore 30 ans mais ils sont, depuis mercredi, au cœur d'un procès inédit au Luxembourg. Le premier pour des faits liés au terrorisme.

Ils sont notamment accusés d'avoir «fait activement partie d’un groupe terroriste», en l'occurrence l'État islamique. Une activité punie «d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2 500 euros à 12 500 euros». Mais ils sont aussi soupçonnés de «provocation au terrorisme» par la diffusion de messages de propagande entre 2016 et 2018, notamment via Facebook. Ces articles du code pénal (135-4, 135-11, 135-12) n'avaient encore jamais été invoqués devant une juridiction du pays.

En juin 2018, le domicile du couple avait été perquisitionné et Kevin, inculpé après sa garde à vue. Il était resté cinq mois en détention préventive. Absent à l'audience mercredi, pour des raisons de santé, le Luxembourgeois était présent jeudi comme son épouse française. Après avoir rechigné à porter le masque, le prévenu s'est exprimé, dénonçant notamment un «traumatisme» lié à la perquisition.

«Un type paumé»

Son avocat, Me Nour Elyakine Hellal, décrivait hier «un gamin», «un type paumé qui passait ses jours et ses nuits à aller sur Internet et à parler de religion. Il l'a fait de façon maladroite sur des thèmes qu'il ne maîtrisait pas». Pour le conseil, le couple n'a «jamais fait partie d'un groupe terroriste et ne partage pas les idées de Daech». Kevin, converti à l'islam, s'est «questionné à haute voix», assure Me Hellal, craignant «une condamnation pour l'exemple».

Selon l'enquête, le couple a eu des contacts avec des combattants de l'État islamique, dont Steve Duarte, jihadiste présumé originaire de Meispelt. Les auditions se poursuivent ce vendredi.

(Nicolas Martin/L'essentiel)