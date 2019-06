Alerte aux orages sur tout le Luxembourg

Après le soleil, place à la tempête. Le ciel s'est couvert au fil de la journée de vendredi au Luxembourg. Et la situation devrait se gâter dans le courant de la nuit. MétéoLux vient en effet d'émettre une alerte jaune aux orages. «Des orages locaux pouvant pouvant être accompagnés de précipitations abondantes», précise le communiqué.

L'alerte a été émise pour toute la nuit, de 1h à 7h du matin, samedi. «Le Grand-Duché se trouve actuellement dans une masse d'air chaud et faiblement instable sur le flanc sud-est d'une dépression située sur les îles Britanniques. Un système frontal s'intensifiera sur l'est de la France et traversera le pays en fin de la nuit prochaine», précise MétéoLux.

Bonne nouvelle néanmoins, la situation devrait progressivement s'arranger samedi avec le retour de belles éclaircies et d'un temps printanier pour le reste du week-end.

(th/L'essentiel)