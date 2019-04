La famille royale belge sera bien représentée

Les obsèques du Grand-Duc Jean, dont le décès à 98 ans a été annoncé mardi, se dérouleront le samedi 4 mai, au terme de douze jours de deuil national. Et de nombreuses têtes couronnées devraient assister aux funérailles organisées en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

Et parmi toutes ces personnalités qui viendront rendre un dernier hommage à Jean, la Belgique est naturellement en bonne place. La maison royale belge, contactée par L'essentiel, confirme que le roi Philippe, sur le trône depuis 2013, et son père Albert II, qui a régné de 1993 à 2013, seront présents aux côtés de leurs épouses, les reines Mathilde et Paola. «Il y aura d'autres membres de la famille royale, mais nous attendons encore les confirmations», précise-t-on au Château de Laeken.

Une présence qui paraît d'autant plus naturelle que la famille grand-ducale et la famille royale partagent des liens de parenté. Le Grand-Duc Jean avait en effet épousé Joséphine-Charlotte de Belgique, la sœur des rois Baudouin, décédé en 1993, et Albert II. Jean était donc le beau-frère du roi Albert II et l'oncle de l'actuel roi Philippe.

(jw/L'essentiel)