1,8% des résidents isolés, des taux d'incidence record

Signe d'une reprise intense de l'épidémie de Covid-19, la plupart des chiffres compilés dans la rétrospective Covid de la semaine passée sont au rouge. Plusieurs données en disent long sur la situation sanitaire actuelle au Luxembourg. Ainsi, entre le 21 et le 28 novembre, 4 062 résidents se trouvaient à l'isolement en raison d'une infection au Covid et 8 021 en quarantaine parce que cas contact. En clair, presque 2 habitants sur 100 sont bloqués chez eux et isolés.

Une réalité qui a forcément des répercussions dans le monde du travail ou encore à l'école. Le gouvernement luxembourgeois a expliqué lundi mobiliser toutes les ressources pour «éviter un confinement». Pression sur les non-vaccinés, testing, respect des gestes barrières, tout est mis en place pour limiter la circulation du virus.

Les enfants et les non-vaccinés en première ligne

Mais comme dans les pays voisins, le nombre de cas ne fait que grimper au Luxembourg, avec des taux d'incidence que le Grand-Duché n'avait plus atteints depuis de nombreux mois. Au cours de la semaine passée, le taux d'incidence était de 374 cas pour 100 000 habitants. «Il a augmenté dans toutes les tranches d’âge», précise le ministère de la Santé. Mauvais signe, les 75 ans et plus, qui risquent davantage une forme grave, enregistrent la hausse la plus importante (+58%) devant les 60-74 ans (+43%).

Pour le reste, certaines catégories continuent d'afficher des taux record. C'est notamment le cas des enfants, les moins de 12 ans n'étant pas éligibles à la vaccination. Sans surprise, la tranche d'âge 0-14 ans est celle qui compte le taux d'incidence le plus élevé (688 cas pour 100 000 habitants). Quant aux personnes non vaccinées, elles ont un risque deux fois plus élevé d'être infectées avec un taux d'incidence de 571 cas pour 100 000 habitants contre 271 pour les vaccinés.

(th/L'essentiel)