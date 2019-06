La capitale veut toujours plus de recyclage

En terme de recyclage des déchets, la Ville de Luxembourg a obtenu «des résultats probants», selon la bourgmestre Lydie Polfer (DP). La capitale se réjouit des données chiffrées de 2018 concernant le service Hygiène, publiées ce jeudi. La quantité globale de déchets a certes progressé de 2,73% en un an, à 66 031 tonnes, mais la hausse s'expliquerait par la croissance démographique, quasiment équivalente. À titre de comparaison, plus de 74 000 tonnes avaient été collectées en 2007, avec une population inférieure de plus de 30%.

Le service Hygiène en chiffres (2018)



- 356 collaborateurs

- 129 véhicules

- 66 031 tonnes de déchets collectés

dont 37 513 tonnes incinérées, 28 518 recyclées Un service plus que centenaire



Le service Hygiène célèbre cette année ses 120 ans. La gestion des déchets, auparavant privée, a en effet été confiée à la commune, le 1er janvier 1899. Celle-ci devait alors gérer les détritus de ses quelque 39 000 habitants. Une exposition retraçant l'événement aura lieu au Knuedler, du 23 août au 26 septembre. La Ville appelle d'ailleurs les habitants à lui envoyer des photos ou autres témoignages.

En moyenne, chaque habitant a produit l'an dernier 553,89 kg de déchets, contre 821,05 en 2008, selon la commune. Mais cette moyenne «ne reflète pas la situation», selon l'échevin Patrick Goldschmit, car elle ne tient pas compte des personnes extérieures à la commune qui viennent y travailler. Surtout, les autorités relèvent que le taux de recyclage atteignait 43,19% en 2018, le reste étant incinéré à Leudelange. L'an dernier, «seule la quantité de matières recyclables a augmenté, celle des déchets résiduels était stable», note Patrick Goldschmit.

Luxembourg-Ville veut «absolument être une ville écologique», selon sa bourgmestre Lydie Polfer. Un changement du mode de collecte pour les déchets biodégradables est envisagé, tandis qu'une campagne «antilittering» (contre le jet de déchets, en français) sera lancée cet été. L'initiative, qui prendra la forme de panneaux et d'affiches en ville, sera axée sur trois points: les mégots, les chewing-gums et les déjections canines. «L'exposition, pour l'instant en deux langues, se veut ludique et accessible à tous», explique Marc Weber, chef du service Hygiène de la Ville.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)