«Je refuse qu'on m'impose quoi que ce soit»

Les opposants aux mesures sanitaires se sont manifestés dimanche, dans les rues de Luxembourg-Ville. La police a indiqué à L'essentiel avoir relevé deux manifestations distinctes, dimanche, toutes deux annoncées et enregistrées. Une dizaine de personnes voulaient protester contre la pénalisation de l'IVG en Pologne. L'autre cortège, fort de quelque 70 personnes, s'est dirigé du centre-ville vers la Kinnekswiss, pour protester contre le port du masque, les gestes barrières, la fermeture de l'Horeca. Les manifestants se sont dispersés autour de 16h, après une protestation dans le calme.

Ils s'étaient donné rendez-vous via un groupe sur Telegram, dans lequel ils échangent leurs idées depuis plusieurs semaines. L'essentiel a pu consulter ce groupe d'une soixantaine de membres. «Il existe des fous qui iront se faire vacciner sans savoir ce qu'il y a dedans? Le rêve de Bill Gates de rendre stérile une partie de la population est à portée de main». Le groupe relaie et partage les grands classiques des théories complotistes, avec notamment des liens vers des sites classés plutôt à l'extrême droite.

«Agir légalement ou illégalement»

On y évoque, pêle-mêle, la bataille de Trump pour renverser l'élection qu'il a perdue, la 5G, Georges Soros... le tout associé à des théories douteuses, les grands classiques complotistes y passent. Mais la plus grande partie des échanges concerne les mesures sanitaires au Luxembourg et la perspective d'un vaccin. «Assez dormi les lulus, réveillez-vous!» lance ainsi un membre du groupe. «On refuse le vaccin, hors de question que je me mette cette saloperie dans le corps», proteste ainsi quelqu'un. La fermeture des restaurants et le port du masque font aussi l'objet des griefs des membres de ce groupe, lié à un réseau similaire qui maille le territoire français. Au Luxembourg, «il est temps d'agir légalement ou illégalement, par tout autre moyen qui soit», lance un des membres les plus actifs. «En tous cas je refuse le vaccin, je refuse les tests PCR qui sont faux à 100%, je refuse que l'on m'impose quoi que ce soit».

Les appels à une marche «paisible» et sans débordement sont régulièrement relayés, toutefois. Et les contestataires comptent bien remettre ça dimanche prochain dans les rues de la capitale. Un post résume l'état d'esprit général du groupe: «On ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a des cas positifs. Une pandémie se calcule en nombre de morts, pas de positifs», martèle un membre. Au Luxembourg, les restrictions sont avant tout décidées en fonction de la saturation des hôpitaux, a plusieurs fois expliqué le gouvernement.

(jw/mei/L'essentiel)