«Bleiwt all gesond» dans le ciel du Luxembourg

C'est une lectrice de L'essentiel qui a remarqué cette image inédite dans le ciel de Strassen, ce samedi en début d'après-midi. Via notre page Facebook, elle nous a envoyé trois photos d'un ciel hyper bleu où un message est apparu subtilement à l'attention de la population du Luxembourg. «Bleiwt all gesond», comprenez en français, «Reste en bonne santé», pouvait-on lire dans le ciel de cette commune très proche de la capitale.

«Cinq avions sont passés les uns après les autres et ont lâché à tour de rôle ces traits dans le ciel», nous a confié Estelle vers 13h30, ce samedi. «Ils ont écrit "Moein Letzebuerg" (Bonjour Luxembourg en luxembourgeois) et puis "Bleiwt all gesond" (Reste en bonne santé».

«C'est la toute première fois que je vois ça au Grand-Duché et j'étais vraiment impressionnée», a complété notre Mobile Reporter. «Car, ici, on n'est pas habitué à voir cela...». Et Estelle n'a pas été la seule à nous avertir sur cette opération inédite. Vers 14h10, Alexia nous a indiqué qu'elle avait aperçu le même message du côté de Walferdange, photos et vidéos à l'appui. À Luxembourg-Ville, aussi, Julien, nous a indiqué avoir aperçu ce «phénomène» vers 15h40.

