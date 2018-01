Mieux prendre en charge les polytraumatisés

Le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) veut en faire plus pour les patients polytraumatisés, c’est-à-dire ceux qui souffrent d’au moins deux lésions traumatiques. Il a annoncé jeudi l’ouverture d’une nouvelle salle de déchocage au sein des urgences, visant à «améliorer les conditions d’accueil» de ces personnes, souvent victimes d’un grave accident. Il s’agit d’un endroit où sont prises en charge le plus rapidement possible les situations les plus graves.

Une équipe de déchocage qualifiée sera ainsi «prête à intervenir 24h/24 sous la responsabilité d’un médecin urgentiste». La salle «contient tout le matériel nécessaire et spécifique à une prise en charge traumatologique». Surtout, elle permet désormais au CHL de «prendre en charge simultanément deux patients polytraumatisés», ce qui n’était pas le cas avant.

Le nombre de cas d'urgence critiques en hausse

Pour permettre un suivi efficace, le CHL a mis en place un plan de formation spécifique. Des médecins et soignants se voient ainsi dispenser des cours spécifiques en médecine de catastrophe. Cela dans le but «de mieux préparer la structure hospitalière à un afflux massif de patients». Le centre hospitalier dispose déjà d’une équipe de chirurgiens spécialisés et entraînés en traumatologie grave, qui s’occupent notamment des lésions du bassin, ces dernières pouvant mettre en danger le pronostic vital. Un appareil d’imagerie est aussi à disposition, rappelle-t-il.

Le nombre de cas d'urgence critiques au sein du CHL a augmenté au cours des dernières années. En 2017, 74 patients gravement blessés ont été traités contre 54 en 2016. Le taux de mortalité est relativement faible (7,3%).

