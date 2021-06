Le Luxembourg va encore financer les trains français

Présent à Paris dans le cadre de la réunion interministérielle de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), Xavier Bettel en a profité pour rencontrer son homologue français Jean Castex. Covid-19, fiscalité, infrastructures, la rencontre a été l'occasion d'aborder les sujets centraux des relations franco-luxembourgeoises. Le Premier ministre luxembourgeois s'est notamment engagé à donner un nouveau coup de pouce à «la mobilité des travailleurs transfrontaliers».

Ainsi, le Grand-Duché offrira «une nouvelle contribution importante en vue de cofinancer des infrastructures ferroviaires». Une logique entamée depuis plusieurs années et préférée à un transfert de fiscalité. Les chefs de gouvernement ont également rappelé les défis traversés avec succès durant la crise sanitaire.

La coopération transfrontalière avec la France reste essentielle. C’est pour cela que j’ai annoncé aujourd’hui à @JeanCASTEX que le Luxembourg est prêt à faire une nouvelle contribution importante en vue de cofinancer des infrastructures d’intérêt commun sur territoire français. pic.twitter.com/zeIxe3QUbI — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 1, 2021

«La coopération et la solidarité franco-luxembourgeoises étaient excellentes et mêmes exemplaires. Nous avons su trouver des solutions pragmatiques et rapides, garantissant la libre circulation notamment des travailleurs frontaliers, mais également en ce qui concerne leur fiscalité et sécurité sociale», a souligné Xavier Bettel.

La prochain challenge consistera en la mise en place d'un pass sanitaire coordonné au niveau européen. Cela tombe bien, Français et Luxembourgeois plaident pour une logique similaire: «Le Certificat Covid sera un élément clef qui permettra à nos citoyens de retrouver pas à pas un certain retour à la normalité. C’est pour cela qu’il importe de se coordonner avec nos voisins, pour que cette liberté nouvellement retrouvée ne se s’arrête pas aux frontières», a conclut Xavier Bettel.

La solidarité franco-luxembourgeoise était excellente et même exemplaire pendant la crise du #Covid19. Avec @JeanCASTEX et nos amis français nous avons su trouver des solutions pragmatiques et rapides garantissant la libre circulation de nos citoyens et travailleurs frontaliers. pic.twitter.com/msefoPHn1W — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 1, 2021

(th/L'essentiel)