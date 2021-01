Un nouveau titre consacré à Gerson Rodrigues

Il avait déjà eu l'honneur d'un premier titre intitulé «Comme GR» et interprété par Odjac en octobre 2019 (Plus de 7 000 vues sur YouTube). Quatorze mois plus tard, Gerson Rodrigues, l'attaquant luxembourgeois du Dynamo Kiev, est à nouveau en haut de l'affiche avec un deuxième titre qui vient de débarquer sur les plateformes musicales.

Interprété par Jayo Brudjez, accompagné de Jah Arrogante, le morceau «GR10 "Gerson Rodrigues"» a d'ores et déjà été visionné plus de 13 000 fois sur YouTube depuis son lancement le vendredi 15 janvier 2020. Le clip, une séquence de 2 minutes et 45 secondes, a été tourné à Mondercange, sur le terrain synthétique couvert de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

Aux côtés des deux interprètes, on peut y reconnaître le joueur de 25 ans, international à 31 reprises depuis 2017. Habillé du maillot rouge de la sélection, Gerson Rodrigues enchaîne les gestes techniques avant que le réalisateur du clip ne se concentre, entre autres, sur la superbe Lamborghini du joueur. Un titre que l'on entendra prochainement dans le nouveau Stade du Luxembourg? Au responsable de la sono de la FLF de jouer!

(fl/L'essentiel)