Les e-​​trottinettes sont-​​elles vraiment écolos?

À Paris, Berlin et dans d'autres grandes villes, les trottinettes électriques de location ont investi le paysage urbain. Au Luxembourg, pas encore. Dans la capitale grand-ducale, Lydie Polfer avait catégoriquement refusé d'envisager un tel système (contrairement à la ville de Metz), mais les privés possédant une trottinette sont de plus en plus nombreux. Ils apprécient le côté pratique de l'engin. Mais est-il pour autant bon pour l'environnement?

Selon un politicien allemand en charge de l'environnement, Michael Thews, les e-trottinettes ont un bilan environnemental médiocre. «Elles servent pour des trajets qui seraient sans cela parcourus à pied, à vélo ou en transports en commun et ne remplissent ainsi pas leur objectif initial d'améliorer le bilan carbone des déplacements», indique-t-il au Rheinische Post.

Déchets électroniques

Les pilotes de trottinettes sont-ils donc des pollueurs? Pas au Luxembourg. Le problème réside dans le fait que, dans les villes où elles sont mises en location, les trottinettes prêtées sont si mal traitées qu'elles doivent être éliminées comme des déchets électroniques au bout de quelques mois. «Cela n'a aucun sens. Les trottinettes défectueuses ont besoin de toute urgence d'un concept de réparation et de recyclage», fait remarquer Michael Thews.

Le Luxembourg n'a pas ce problème. Étant donné que les trottinettes appartiennent généralement à leurs conducteurs, elles sont traitées avec soin et ont une durée de vie plus longue.

Reste ensuite le problème du comportement des usagers, les trottinettes électriques n'étant pas prises en compte, pour le moment, dans le code de la route. Selon le Wort, un groupe de travail au ministère de la Mobilité va se pencher sur la question pour garantir la sécurité des usagers de la route, piétons, cyclistes et automobilistes inclus. En attendant, les trottinettes électriques sont considérés comme des vélos électriques, et ne sont donc pas destinées à être utilisées sur le trottoir. Et leur vitesse est limitée à 25 km/h. À noter aussi, la police n'a pas connaissance d'une augmentation du nombre d'accidents liés à la trottinette.

(MB/L'essentiel)