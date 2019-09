Ils vivent en famille leur passion pour le médiéval

Les saltimbanques, artisans, chevaliers et vikings ont pris possession de la rue de la Chapelle, et des champs environnants à Dudelange, ce week-end. Pendant deux jours, les quelque 15 000 visiteurs du Butschebuerger Buergfest se sont retrouvés plongés au temps des châteaux forts.

«On aime bien le côté authentique, folklorique et traditionnel. Cela permet aux enfants de voyager à l'époque médiévale», explique Aurélie, venue de Strassen avec son mari Guillaume et leurs quatre enfants. «Au début, seuls les enfants avaient leurs costumes, mais nous avons décidé d'acheter les nôtres. On vient ici aussi bien pour les enfants que pour nous», complète Guillaume. «Tout le monde est costumé, c'est cool. Je suis fière de porter le mien. C'est ma grand-mère qui l'a fait», ajoute Marion, leur plus grande fille.

«Ça change de ce que l'on vit au quotidien»

Alexandre de Dulelange fait partie de La Horde, une troupe de vikings passionnés. Costumé, il participe à la fête avec sa femme Stéphanie et leur petite Judith de 16 mois. «Ça change de ce que l'on vit au quotidien. On rencontre des gens passionnés comme nous. On peut se détendre, nous déconnecter», confie-t-il.

Céline, Christophe et leurs trois enfants, venus d'Hagondange (France), sont des habitués des fêtes médiévales depuis quatre ans. «Nous aimons bien l'Histoire, c'est pour nous un moment où l'on peut se faire plaisir, un moment d'évasion où l'on fait de belles rencontres et où l'on mange bien», conclut Christophe.

(Marion Mellinger/L'essentiel)