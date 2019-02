230 aides psychologiques apportées en 2018

En 2018, le groupe de support psychologique (GSP) a réalisé 230 interventions, dont 5 en une seule journée, indique-t-il dans son rapport d'activité. Pour rappel, les membres du GSP (qui fait partie intégrante du Corps Grand-Ducal d'Incendie & Secours depuis le 1er juillet 2018) se chargent de l’accompagnement d’urgence de personnes traumatisées lors d’interventions critiques. Ils assurent également l’assistance aux proches et aux personnes directement concernées par des accidents mortels de circulation ou domestiques, suite à un suicide, après une mort subite d’un nouveau-né, ainsi que suite à un crime avec violence. En outre, le GSP intervient sur demande dans des entreprises.

Au cours de l’année passée le GSP a fait des encadrements de proches lors de 83 décès de morts naturelles, est intervenu après 31 suicides et a eu affaire à 7 tentatives de suicide. À noter qu’en 2018, les encadrements psychosociaux lors d’accidents de la route mortels se chiffrent à 29. De plus, le GSP est intervenu 12 fois dans des écoles et 2 personnes sont décédées suite à des problématiques de drogues.

«Les interventions furent d’autant plus nombreuses en janvier avec un total de 28 interventions, commente le GSP. Comparé aux autres jours de la semaine, on note en 2018 une augmentation significative des interventions les mardis et les mercredis et surtout le matin entre 10 et 11 heures».

(L'essentiel)