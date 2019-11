L'impressionnante démolition du pont sur l'A3

L'autoroute A3 est fermée entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg depuis jeudi soir et ne rouvrira au trafic qu'à partir de lundi à 6h. Ce barrage, le deuxième en quelques jours, doit permettre aux CFL de poursuivre la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg. Des travaux d'entretien autoroutiers sont également faits dans le même temps, pilotés par l'Administration des ponts et chaussées .

Parmi eux, l'impressionnante démolition d'un pont qui reliait Kockelscheuer à Roeser. Les images à voir dans notre diaporama parlent d'elles-mêmes et le paysage à cet endroit sera donc bien différent pour les nombreux automobilistes qui vont repasser par là lundi.

Le trafic reste dévié ce dimanche et durant la nuit de dimanche à lundi, dans les deux sens, via les autoroutes A13, A4 et A6.

(nc/L'essentiel)