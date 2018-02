Un critère se rajoute pour obtenir la nationalité

Effective depuis moins d'un an, la loi sur la nationalité subit une première modification. Le conseil de gouvernement a décidé vendredi de demander une pièce supplémentaire, un extrait de casier judiciaire dans le pays d'origine, pour les candidats à la nationalité luxembourgeoise.

Avec cette nouvelle mesure, le gouvernement entend «combler un vide législatif et renforcer la sécurité juridique», comme il l'a expliqué. Le nouveau texte précise également «les règles d'attribution et de transposition du nom

et des prénoms» pour les étrangers devenant Luxembourgeois.

Depuis sa mise en place le 1er avril 2017, la loi a été beaucoup utilisée. Au début de l'année, plus de 10 000 personnes avaient déjà obtenues le passeport du Grand-Duché, soit une augmentation de 58% en un an. La procédure avait été simplifiée et les critères assouplis, concernant notamment les personnes mariées à un Luxembourgeois ou encore la période de résidence.



(jg/L'essentiel)