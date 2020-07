Kneip va sabrer un tiers de ses effectifs

La société de gestion de données et de reporting pour le secteur financier Kneip a annoncé, lundi, la suppression de 70 emplois, sur les 200 que compte l'entreprise installée à Bertrange. D'après un communiqué publié sur le site de Kneip, ce plan social est l'aboutissement de la transformation de l'entreprise, dans «un marché qui évolue rapidement».

Kneip a en effet opéré un plan de transformation technologique, ces trois dernières années. «Nous avons mis la technologie numérique et une approche agile au cœur de tout ce que nous faisons pour que Kneip puisse continuer à croître», indique le communiqué. «Nous sommes en phase avec la transformation que traversent bon nombre de clients. Nous comprenons leurs défis et pouvons mieux soutenir leur croissance».

Kneip indique aussi se recentrer sur son cœur de métier et externaliser «une grande partie de nos opérations non essentielles et de notre ingénierie». Résultats: les réductions d'effectifs passeront par des licenciements et «nous avons conclu un accord avec notre délégation du personnel sur un plan social qui verra 70 personnes quitter l'entreprise». Ces salariés sur le départ seront soutenus, Kneip s'engageant à «leur offrir une formation et des ressources pour les aider dans leur cheminement vers une nouvelle carrière».

(L'essentiel)