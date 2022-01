Le cas Macron divise les politiques du Luxembourg

Le discours d'Emmanuel Macron au Parlement européen, à Strasbourg, mercredi, a été le théâtre de vives oppositions entre le président et les eurodéputés français venus jouer une scène de la campagne présidentielle française dans l'hémicycle européen. «La présidence française de l'UE ne doit pas être un marchepied électoral, je pense que vous avez tout à fait raison», avait adressé le chef de l'État à Manon Aubry (La France Insoumise), qui lui avait fait le même reproche auparavant...

Une importation d'enjeux strictement nationaux à l'échelle européenne qui n'a pas été du goût de tous les députés des autres pays. Si certains ont participé au clivage à l'image de l'Allemand Manfred Weber, président du groupe conservateur, qui a subtilement salué la candidate de la droite, Valérie Pécresse, le Belge Guy Verofstadt, du groupe Renew, auquel appartient le parti d'Emmanuel Macron, a regretté que «les collègues français soient obsédés par les élections».

«Un vrai leader européen»

Quid des Luxembourgeois au milieu de ces divisions? Si les élus CSV et Déi Gréng n'ont fait aucun commentaire sur les réseaux sociaux sur ce sujet, le DP Charles Goerens a tissé les louanges au président français: «Emmanuel Macron est un europhile et un vrai leader européen, qui malgré les critiques, apporte de nouvelles idées au débat. Sa vision consiste à renforcer la loi et les valeurs européennes. Je suis à ses côtés et soutiens son combat pour une Europe plus inclusive, écologique et amicale», a tweeté l'eurodéputé, également membre du groupe Renew.

???????????????? @EmmanuelMacron came to the EP to discuss @Europe2022FR for the next 6 months. President Macron is truly a Europhile and a European leader, who despite critics brings new ideas to the EU debate. pic.twitter.com/WmmzT5gkih — Charles Goerens (@CharlesGoerens) January 19, 2022

Moins élogieux mais également positif dans son commentaire, le socialiste Marc Angel s'est félicité de voir plusieurs idées de son groupe (l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen) reprises par la France à la présidence de l'UE: «Un salaire minimum et décent au niveau européen, l'abolition des écarts de salaires entre hommes et femmes et une protection sociale et des droits pour les travailleurs des plateformes numériques», liste-t-il.

Today President Macron @Europarl_EN.Good to hear that French EU Presidency supports 3 SOCIAL EU legislations from @TheProgressives EU Commissioners

❤️European minimum and decent wages

❤️Pay transparency to close gender pay gap

❤️Protection and social rights for Platform workers pic.twitter.com/qgiBFJP3dC — Marc Angel (@MarcAngel_lu) January 19, 2022

«Il se prend pour le Roi soleil»

Dans une interview accordées à L'essentiel il y a un mois, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait expliqué entretenir «des relations de confiance et d'amitié, franches et sincères» avec Emmanuel Macron. «Je peux assurer aux Français qu'il sait défendre les intérêts de la France au niveau européen, sans pour autant écraser ses voisins».

Des félicitations qui tranchent avec le point de vue de David Wagner (déi Lénk). L'ex-député luxembourgeois qui avait conduit la liste de la Gauche aux européennes n'a pas ménagé le président français: «La dernière fois que je l'ai vu combattre, c'était contre les travailleurs de son pays et pour la classe dirigeante. Il se prend pour le Roi soleil, agit comme Napoléon III et ressemble de plus en plus à Louis XVI». Des références historiques que ne devrait pas goûter M. Macron...

(Thomas Holzer/L'essentiel)