«À chaud, juste après le vaccin, comment ça va?»

La vaccination face au Covid-19 commence sérieusement à prendre sa vitesse de croisière au Luxembourg, et force est de constater, ces derniers jours, que l'engouement ne retombe pas. Après la surcharge du site Internet Impfen.lu, mercredi, en début de soirée, le Premier ministre, Xavier Bettel, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, se sont rendus jeudi, en début d'après-midi, aux centre de vaccination d'Esch-Belval et de Mondorf-les-Bains.

«Je trouve que c’est super bien organisé», a souligné Sylviane, de Pétange, à notre micro, «et je suis vraiment reconnaissante à ce pays pour tout ce qu’il fait pour la santé des gens, vraiment. Cerise sur le gâteau, la visite du Premier ministre et le petit selfie. J’ai beaucoup de chance aujourd’hui. C’était très très simple de s’inscrire. Bravo! J’espère que ça va nous permettre d’avoir une vie normale. C’est le but».

Le son de cloche est identique chez une proche voisine. «Cela s’est bien passé et je me sens bien», nous a indiqué Filomena, de Belvaux. «J’étais un peu nerveuse avant de venir, mais maintenant, ça va. Je suis calme et je me sens bien. J’ai bien rigolé avec le Premier ministre et ça tombait bien qu’il soit là quand j’ai été vaccinée. Je suis désormais rassurée. J’ai reçu l’invitation la semaine passée. Ma fille m’a aidé à prendre le rendez-vous et c’était bon».

Tout au long de notre visite, même si un peu de stress était palpable avant la vaccination, on a pu imaginer des sourires et on a vu beaucoup de réactions positives, après la fameuse injection. «Les masques cachent beaucoup, mais les yeux trahissent», a ressenti le Premier ministre, Xavier Bettel. «On a vu beaucoup de gens qui étaient contents, qui lancent un sourire et qui n’ont pas l’air fâchés d’être ici. On reçoit beaucoup d’encouragements et ça fait plaisir. On prend des décisions et on sait que les gens sont tributaires de celles-ci. Actuellement, des échos que je reçois ici, les gens ne sont pas insatisfaits des décisions prises par le gouvernement».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )