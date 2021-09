Des conducteurs ivres ont donné du travail à la police

La soirée de mardi n'a pas été de tout repos pour la police grand-ducale. Dans son bulletin de ce mercredi publié vers midi, les autorités font état de plusieurs interventions dues à des automobilistes alcoolisés. Peu avant 20h, une dispute a éclaté entre deux piétons et le conducteur d'une voiture, à l'intersection de la rue Emile Mark et du boulevard Emile Krieps, à Differdange. La voiture a fini par poursuivre sa route mais elle a ensuite fait demi-tour et un autre incident s'est produit rue John Ernest Dolibois. Un piéton a dû éviter le véhicule, se blessant légèrement, avant que celui-ci ne heurte un poteau en bois. Une bagarre a alors éclaté entre les trois hommes. Le conducteur roulait sous l'emprise de l'alcool. Une plainte a été déposée et l'accident a été enregistré.

Un peu plus tard, vers 23h, les policiers ont dû intervenir à Kehlen, rue du Centre. Sur place, les fonctionnaires ont trouvé une voiture et son conducteur bloquant un véhicule en stationnement et empêchant ses occupants de partir. Le contrôle a révélé que le conducteur, qui présentait des signes d'ivresse, était soumis à une interdiction de conduire restreinte. Le contrôle d'alcoolémie s'est révélé positif et comme il avait dépassé la vitesse maximale autorisée, l'automobiliste s'est vu signifier une interdiction provisoire de conduire. Son véhicule a été mis en fourrière sur ordre du ministère public.

À Sandweiler, rue de Remich, peu avant 21h, c'est cette fois un conducteur qui présentait des signes d'une possible consommation de drogue qui a été arrêté. Le test de dépistage s'est révélé positif. Lors de la fouille du véhicule qui a suivi, environ 13 grammes de marijuana ont été découverts dans plusieurs sacs et deux broyeurs ont été confisqués.

(pp/L'essentiel)