«L'ESRIC sera un institut unique en Europe»

C'est officiel depuis ce mardi 4 août 2020! La Luxembourg Space Agency (LAS) et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) vont s'associer pour créer l'ESRIC, l'«European Space Resources Innovation Centre», comprenez en français, le «Centre d'innovation européen pour les ressources spatiales».

Et la candidature d'Étienne Schneider à la tête de l'Agence spatiale européenne?



À la question, posée par un de nos confrères du Paperjam, de savoir si son prédécesseur, Étienne Schneider, se présenterait prochainement pour occuper la tête de l'Agence spatiale européenne, Franz Fayot a répondu de manière très diplomatique.



«Il n'y a pas de candidature concrète pour le moment», a-t-il indiqué, avec un léger sourire. «Je ne vais donc pas vous donner une éventuelle réponse hypothétique. Le gouvernement se positionnera sur cette thématique au moment où ce sera plus concret».

«Concrètement, c'est tout d'abord une collaboration importante avec l'ESA (l'Agence spatiale européenne)», a reconnu Franz Fayot, ministre de l'Économie. «C'est une pièce additionnelle à l'écosystème de l'espace, ici au Luxembourg. Tout cela doit se situer dans le contexte de l'initiative spaceresources.lu lancée en 2016. Avec l'ESRIC, nous allons renforcer l'aspect innovation et le volet recherche. Cet institut est unique en Europe et ce sera désormais un des piliers de notre stratégie».

«Renforcer l'excellence du LIST au niveau international»

Avec un budget d'ores et déjà estimé à près de 20 millions d'euros étalés sur trois ans, 8 millions financés par le ministère de l'Économie, 8 millions par l'ESA et un peu moins de 3 millions par le LIST, l'ESRIC devrait pouvoir débuter ses activités dès la rentrée et à terme occuper une trentaine de personnes dans ce qui deviendra, d'ici peu, un des nouveaux départements du LIST, à Belvaux.

«Je suis très content qu'un institut de recherche puisse contribuer au développement économique et donner son apport dans une grande stratégie nationale autour des ressources spatiales», a souligné Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. «Grâce aux grandes capacités et à l'expérience du LIST, on va pouvoir concentrer nos forces en présence et l'ESRIC va permettre au LIST de renforcer son excellence au niveau international. L'idée à moyen ou à long terme, c'est de garantir un développement favorable du pays sur le plan économique».

